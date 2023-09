Real Madrid | Camavinga | «Giocare la Champions è sempre un’emozione»

(Di martedì 19 settembre 2023) Le parole di, centrocampista del, in vista del debutto degli spagnoli inLeague Eduardoha parlato in conferenza stampa in vista della sfida diLeague tra ile l’Union Berlino. Di seguito le sue parole.– «laLeague con ilè qualcosa che vorrebbero tutti. Voglio vincere, vincere e vincere… e sono molto emozionato». ROSA – «Siamo una squadra giovane e i giovani stanno giocando più dell’anno scorso. Abbiamo anche due leggende tra noi che ci consigliano e sono con noi per farci migliorare. Per me è un piacerecon Modric e Kroos, li ammiro e imparo da loro. ...

Curiosità: Il Real Madrid Club de Fútbol, conosciuto semplicemente come Real Madrid, è una società calcistica spagnola con sede nella città di Madrid. Milita in Primera División, massima serie del campionato spagnolo di calcio.

