Re Carlo in Francia con la regina Camilla

(Di martedì 19 settembre 2023) LONDRA – ReIII di Inghilterra e laeffettueranno una visita di Stato indal 20 al 22 settembre, originariamente prevista per la primavera ma rinviata a causa delle proteste contro la riforma delle pensioni. Lo hanno annunciato oggi Buckingham Palace e l’Eliseo. Come già previsto alla fine di marzo, si recheranno a Parigi e Bordeaux, ha precisato in un comunicato il Palazzo reale. La visita “testimonierà la profondità dei legami storici che uniscono i nostri due Paesi e i nostri due popoli”, ha dichiarato da parte sua la presidenza francese. Questo il programma della visita, come anticipato dal quotidiano Le Figraro. Mercoledì 20 settembre: Cerimonia per la riaccensione della Fiamma, all’Arco di Trionfo A partire dalle 14:45, il presidente Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte risaliranno ...