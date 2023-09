Raw 18 09 2023 The revenge of Jey?

(Di martedì 19 settembre 2023) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal Delta Center di Salt Lake City, Utah. Lo show inizia con Cody Rhodes che raggiunge il ring. Saluta il pubblico poi dice che vorrebbe parlare del main event della scorsa puntata conUso. Ma viene interrotto subito da Dominik Mysterio. Il North American Champion dice che l’unica cosa che interessa ai fan suUso è che quando anche lui si sarà unito ai Judgment Day, la stable diventerà ancora più dominante. Poi rivela che Rhea non è presente a causa di un infortunio causato da Nia Jax. Dedicherà la sua vittoria proprio a Rhea. Cody replica dicendo che forse in caso di vittoria potrebbe essere in grado di impressionare Rhea, ma non gli pare che lei sia molto interessata a Dominik a livello sentimentale, almeno non quanto lo sia lui a lei, ma i suoi occhi sembrano essere ...

Drew McIntyre è riuscito ad avere la meglio contro Jey Uso nel match disputato nell'ultima puntata di Monday Night RAW.Becky Lynch ha lottato nella sua primissima difesa in assoluto del NXT Women's Championship questa notte a RAW: ecco cosa è successo.