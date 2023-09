Rastelli | «In equilibrio fra la vita e la morte»

(Di martedì 19 settembre 2023) NUOVA USCITA. È in vendita su Amazon la versione digitale del romanzo che ha per protagonista Enrico, il giocoliere bergamasco, ribattezzato l’ottava meraviglia del mondo.

Curiosità: Enrico Rastelli (Samara, 1º dicembre 1897 – Bergamo, 13 dicembre 1931) è stato un giocoliere italiano.

Tutto questo viene raccontato «In Equilibrio fra la vita e la morte», biografia romanzata sulla vita, tanto breve quanto incredibile, di Enrico Rastelli, considerato ancora oggi, a quasi un secolo ...