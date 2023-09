Rai si dissocia Polemiche sulla presenza del medico no vax nel programma di Foa

Curiosità: Alberto Castagna (Castiglion Fiorentino, 23 dicembre 1945 – Roma, 1º marzo 2005) è stato un giornalista, conduttore televisivo e autore televisivo italiano.

Parole che il giornalista ed ex presidente dellaha provato ad attenuare alla fine: "Lei attribuisce delle intenzioni... forse andiamo un po'...", per poi passare a trattare di Long Covid . E ...E' polemica sulle affermazioni di Massimo Citro Della Riva nel corso della trasmissione diRadio 1 'Giù la maschera'. In relazione a quanto detto dal medico, "siin maniera netta dalle sue affermazioni e, in particolare, da quelle relative alle cure che non sarebbero state garantite ai malati di Covid e da quelle sull'efficacia e sui pericoli ...

"Rai si dissocia". Polemiche sulla presenza del medico no vax nel ... ilGiornale.it

Covid, polemica su Massimo Citro Della Diva a Radio1: Rai si ... TheSoundcheck

La giornalista piace al pubblico ma non convince, tanto che nella seconda parte del programma pomeridiano di Canale 5 il pubblico si dissocia completamente e passa a Rai con Matano. Cosa accadrà oraPolemica del Pd per l’intervento di Citro Della Riva, autore di molti testi no-vax e sospeso dall’Ordine dei medici di Torino.