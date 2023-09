Rai | parla l’escort che avrebbe ricattato il dirigente

Curiosità: Rai 3 è il terzo canale televisivo della Rai, l'azienda concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo italiano.

Questo signore, un complottista e negazionista che si e' rifiutato di vaccinarsi affermando che non intendeva 'diventare un Ogm', per quindici minuti e' stato intervistato suRadio1 nella ...... il docureality di2 che tornerà in onda a partire da domenica 24 settembre 2023 . Stefano De Martinodella nuova edizione de Il Collegio: sarà lui la voce narrante Sei puntate in cui si ...

Medico no vax sospeso dall'ordine parla di covid a Radio Rai, bufera su Macello Foa: l'audio La Stampa

Parla il manager Rai ricattato da una escort: "Ci sono cascati in tanti", come è finito nella trappola Virgilio Notizie

Stefano parla della sua prima esperienza come voce narrante su Rai 2 e non dimentica che tutto è iniziato nel talent di Canale 5 ...Bufera su Radio1. «La Rai deve con urgenza spiegare come sia stato possibile invitare a parlare di Covid Massimo Citro della Riva, lo psicoterapeuta sospeso dall'Ordine dei Medici ...