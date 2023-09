“Ragazzi | adesso basta!” Caos a Reazione a catena | Marco Liorni stavolta se la prende coi concorrenti

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 19 settembre 2023)furioso a. È successo tutto durante l’ultima puntata, quella del 18 settembre 2023. Qui, sempre su Rai 1, il conduttore ha perso la pazienza con gli sfidanti dei Qua e là. A sfidare i campioni in carica, un simpatico trio con l’amore comune per i cavalli. Gli Amici in sella quindi, hanno tentato il tutto per tutto per ribaltare la situazione e portarsi a casa il titolo e nel farlo hanno commesso alcune leggerezze. >> “Lite in diretta”., tensione in studio: le 3cominciano a litigare Eccoli quindi Vito, Daniele e Giorgia hanno provato a sfidare i campioni in carica nel classico gioco delle catene, uno dei più amati in assoluto dal pubblico di Rai 1. Ma è quello che è successo poco dopo che ha ...