Ragazza palpeggiata | la mamma del maniaco si indigna | “Non sei contenta? E’ un bell’uomo”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 19 settembre 2023) La Squadra Mobile di Pescara ha arrestato un 31enne “gravemente indiziato di violenza sessuale nei confronti di una giovane 22enne”. “La misura dell’arresto – spiega la Questura – è scaturita da quanto accaduto nel pomeriggio del 13 agosto scorso, in pieno giorno, quando una, che attendeva degli amici nel piazzale della stazione di Pescara, è statasulle natiche con veemenza da uno sconosciuto. Questi incurante della gravità del gesto compiuto, di fronte alla reazione spaventata della, rispondeva che si trattava solo di uno scherzo. Laaccusata anche dalladelE’ nata una discussione in cui, di fronte alla legittima richiesta di spiegazioni da parte di lei, l’uomo ha continuato a sminuire l’accaduto, per ...