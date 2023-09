Raccolto di CBD in autunno | come utilizzare al meglio foglie e infiorescenze

(Di martedì 19 settembre 2023) L’è alle porte ed è questa la stagione in cui inizia il periodo di raccolta ed essiccazione delle piante di cannabis. In Italia è legale solo la canapa light (legge 242/2016), dalla quale vengono ricavati molti derivati: in commercio si trovano prodotti provenienti da coltivazioni controllate e attente ai disciplinari biologici,le coltivazioni di canapafarm.eu, fiore all’occhiello della produzione di cannabis light italiana. Della cannabis light vengono utilizzate tutte le parti della pianta: semi, ma anche lee le. Il produttore stesso procede aseparare ledella canapa dalledi cannabis, ossia le parti della pianta ricche di aromi, tricomi e cannabinoidi, tra cui il famoso CBD (il principio attivo che contiene le proprietà ...

Curiosità: La marijuana (chiamata colloquialmente erba o anche gangia, dal termine hindi , ganja) è una sostanza psicoattiva che si ottiene dalle infiorescenze essiccate delle piante femminili di cannabis. In tutte le varietà di canapa sono contenute, in concentrazioni e proporzioni variabili, diverse sostanze psicoattive, tra cui la principale è il delta-9-tetraidrocannabinolo (comunemente detto THC), che rendono la pianta illegale in molti paesi. Esistono tuttavia varietà coltivabili legalmente, per le quali il limite a questo contenuto viene fissato per legge.

6 Cose Che Dovresti Sapere Sul Cbd Inchiesta Sicilia

Per il governo il CBD è una droga, anche se l'OMS dice il contrario! Corriere CE

La stagione autunnale nei cinema americani inizia questo weekend con The Nun 2: il nono capitolo dell’universo di Conjuring è uscito giovedì sera e ha raccolto 3.1 milioni di dollari. LEGGI – La recen ...Emma Marrazzo raccoglie firme per una proposta di legge per introdurre il reato di omicidio sul lavoro: "Sono scossa, mi hanno filmato da dietro il cancello e ridevano tra di loro. Mi sono sembrati cr ...