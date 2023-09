Quentin Tarantino nell’ultimo film la reunion dei protagonisti di Pulp Fiction?

(Di martedì 19 settembre 2023)per l’ultimoThe Movie Critic sta preparando un cast stellare che sarebbe aperto a grandi star di Hollywood con le quali ha già collaborato per il cultunadi? È solo che faccioda 30 anni e sono pronto a smettere. … Voglio scrivere un secondo volume di Cinema Speculation che comprenda anche gli anni ’70, ma con altri, anche della mia adolescenza. E poi salterò agli anni ’80 e parlerò anche di cinema al di fuori dagli Stati Uniti aveva dichiaratonel corso di un’intervista in occasione del lancio del libro Cinema ...

Curiosità: Quentin Jerome Tarantino (Knoxville, 27 marzo 1963) è un regista, sceneggiatore, attore, produttore cinematografico e scrittore statunitense.

Siamo ancora nel regno delle voci, ma dopo Samuel L. Jackson, anche John Travolta potrebbe entrare a far parte del cast del decimo e ultimo film di, The Movie Critic . A diffondere il rumor, al momento privo di conferma, è l'insider Jeff Sneider, il quale afferma che l'intero cast del film sarebbe già stato scelto, ma non è ......rapporto con la madre di Ana Arjona Hugh Jackman e Deborra - Lee Furness si separano dopo 27 anni di matrimonio di Alessia Arcolaci Tra le più particolari c'è la paura dei topi di: ...

Quello che Tarantino stesso ha descritto come 'il suo ultimo film per il cinema' assomiglia sempre di più al film finale di una lunga carriera.John Travolta potrebbe affiancare Quentin Tarantino nella sua ultima fatica, The Movie Critic, il set del film dovrebbe accogliere altre star di Pulp Fiction per una reunion davvero speciale.