Quentin Tarantino | John Travolta nel cast del suo ultimo film | The Movie Critic?

Leggi su movieplayer

(Di martedì 19 settembre 2023)potrebbe affiancarenella sua ultima fatica, The, il set deldovrebbe accogliere altre star di Pulp Fiction per una reunion davvero speciale. Siamo ancora nel regno delle voci, ma dopo Samuel L. Jackson, anchepotrebbe entrare a far parte deldel decimo edi, The. A diffondere il rumor, al momento privo di conferma, è l'insider Jeff Sneider, il quale afferma che l'interodelsarebbe già stato scelto, ma non è stato comunicato ufficialmente per via dello sciopero in ...