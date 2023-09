Quarticciolo e Centocelle – Controlli straordinari | 3 arresti

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 settembre 2023) Per tutto il pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina hanno effettuato un servizio di controlloo nei quartieri, con l’ausilio dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile, del NAS di Roma e del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria. Il bilancio è di tre persone arrestate, altre cinque denunciate e otto sanzionate amministrativamente. Nello specifico, un romano di 24 anni, già con precedenti, è stato arrestato poiché gravemente indiziato dei reati di resistenza e falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla propria identità, nonché rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale e ricettazione. Il giovane, a bordo di una moto, non si è fermato all’alt e ha tentato di sottrarsi al controllo; con lui aveva 8.500 euro in contanti, avvolti in una pellicola ...