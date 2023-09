Quanto costa organizzare una sfilata di moda?

Leggi su gqitalia

(Di martedì 19 settembre 2023) La Fashion Week di New York si è conclusa e mi ha lasciato un ricordo fatto di piccole sorprese trovate su ogni posto a quasi tutte le sfilate a cui ho assistito: dalle bottiglie d’acqua Voss alle pubblicità di Farmacy, fino ai fiaschi semi-piena di Don Julio 1942 (che gentilezza!). Erano i doni degli sponsor aziendali, uno dei principali mezzi con cui i designer indipendenti che costituiscono la maggioranza del calendario della NYFW, riescono a realizzare spettacolari show in passerella. La NYFW SS24 è iniziata ufficialmente con il debutto di Peter Do per Helmut Lang giovedì scorso e si è chiusa con il gran finale di Luar a Bushwick mercoledì sera, ma in realtà si è prolungata per 10 giorni, tra un pop-up Chanel diner, un discutibile ritorno di Victoria’s Secret, unasemi-nasdi Hermès uomo, troppe cene e notti in discoteca per la ...