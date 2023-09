Quanti soldi guadagna Tonali al Newcastle? Stipendio da capogiro | stasera sfida al Milan in Champions League

Leggi su oasport

(Di martedì 19 settembre 2023) Era il 3 luglio, ma sembra passata una vita. In quella giornata Sandrometteva nero su bianco con ile chiudeva ufficialmente la sua avventura in maglia. Un trasferimento che aveva davvero fatto notizia, sia per l’importanza del giocatore per i rossoneri, sia per il peso economico dell’operazione. Come ben sappiamo, quando si muove un club della Premiernon mancano (anche se ora i club sauditi hanno dimostrato di poter ulteriormente alzare l’asticella) e la trattativa è stata davvero “lampo”. In poco più di 24 ore, infatti, l’ex centrocampista del Brescia ha salutatoello ed è sbarcato al St. James Park. Proviamo a fare il punto della situazione sulle cifre. L’accordo tra le due squadre si è concretizzato sulla base di 70 milioni di euro, più ...