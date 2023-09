Qualificazioni Atp Zhuhai 2023 | Napolitano al turno decisivo in scioltezza | fuori Giustino

Leggi su sportface

(Di martedì 19 settembre 2023) Grande vittoria di Stefano, che al debutto nelledell’Atp 250 diha travolto con un netto 6-2 6-0 l’americano Omni Kumar. L’azzurro, accreditato della terza testa di serie, ha così rispettato il pronostico della vigilia e si è qualificato per ildel tabellone cadetto, portandosi ad una sola vittoria dal main draw. Sul match in sé c’è poco da dire – basta guardare il punteggio – se non cheè stato superiore in tutto ed ha avuto la meglio dopo un’ora e 6 minuti di gioco. Alse la vedrà contro l’australiano Luke Saville. Eliminato invece Lorenzo, sconfitto proprio da un giocatore australiano. Si tratta di Alex Bolt, il quale si è ...