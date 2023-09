Quali sono gli abiti di tendenza nell’autunno 2023 e dove trovarli

Leggi su diredonna

(Di martedì 19 settembre 2023) L’autunno è alle porte e, come ogni anno, torna il momento di coprire il corpo per proteggerlo dai primi freddi, che accompagneranno inevitabilmente le giornate fino all’anno nuovo. Questa è una stagione incredibilmente romantica e riflessiva, durante la quale si ripristinano i ritmi di lavoro o di studio e ci si dedica a se stessi, sia nei progetti che nel benessere, con qualche coccola in più in attesa dell’inverno e poi della prossima estate. Queste sensazioni si riflettono anche nella moda, che le concretizza in capi morbidi e avvolgenti e colori caldi che richiamano i tappeti di foglie cadute dagli alberi. Per coloro che hanno deciso di rinnovare il guardaroba, quindi, è arrivato il momento di dare uno sguardo alle tendenze del momento e lasciarsi ispirare dalle creazioni delle più prestigiose passerelle mondiali. In questo articolo andremo alla scoperta delle tendenze ...