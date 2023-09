Putt*** | stai attenta a tua figlia | orrore sulla Meloni | chi l' ha messa nel mirino

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 settembre 2023) La visita di Giorgiaa Lampedusa insieme al presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, ha scatenato l'ira dei migranti sulle chat di Telegram. A quanto pare la stretta prevista dal governo non sarebbe stata gradita da chi sogna di entrare illegalmente nel nostro Paese. E così, come riporta ilGiornale, sui canali Telegram dove si fa un gran parlare delle partenze verso l'Italia, sono arrivate minacce durissime e inquietanti contro Giorgia: "Morirai presto, razzista put... di m...", avrebbe scritto contro il premier tal Issa, guineano pronto a pronto a partire per l'Italia. Ma non finisce qui. Nelfinisce anche la famiglia di Giorgia. Parole durissime vengono usate anche contro la: "Smetti di parlare, hai una...