Putin come Hitler | bisogna fermarlo | l' intervento di Zelensky a New York

(Di martedì 19 settembre 2023) Volodymyrè a Newper partecipare all'Assemblea Generale dell'Onu. Il presidente dell'Ucraina ieri ha anche incontrato alcuni soldati di Kiev feriti e ricoverati in un ospedale della Grande Mela. Poi andrà a Washington dove sarà ricevuto da Joe Biden alla Casa Bianca. "Ringrazierò gli Usa per il sostegno", ha fatto sapere il leader ucraino, sottolineando nuovamente la necessità di "fermare", che - avverte - "è". Intanto nuovi raid di droni russi sull'Ucraina. Colpita Leopoli la città più a Ovest del Paese: almeno 2 i feriti ed è scoppiato un grande incendio in un magazzino.

Curiosità: Vladimir Vladimirovic Putin (in russo ´ ´ ´; AFI: [vl'dimr vl'dimrvt 'putn], ; Leningrado, 7 ottobre 1952) è un politico, ex militare ed ex funzionario del KGB russo, già Primo ministro della Russia (1999-2000, 2008-2012) e attuale Presidente della Russia (2000-2008, 2012-presente).

A Pechino,parteciperà al terzo vertice della Bri, la Belt and Road Initiativeha precisato Patrushev. ''Il capo di stato russo parteciperà agli eventi del forum internazionale Belt and ...L'Ucraina presenterà una proposta concreta agli stati membri dell'Onu surafforzare il ... ma è necessario andare avanti e "non dare tregua a". "Abbiamo l'iniziativa. Questo è un vantaggio",...

Zelensky, 'Putin è come Hitler, dobbiamo fermarlo' Agenzia ANSA

Kiev avanza in Donbass ma rimuove sei viceministri della Difesa, anche Hanna Malyar - Zelensky arriva a New York con la moglie Olena, prenderà parte ai lavori dell'Assemblea generale dell'Onu - Zelensky arriva a New York con la moglie Olena, prenderà p RaiNews

(LaPresse) Volodymyr Zelensky è a New York per partecipare all'Assemblea Generale dell'Onu. Il presidente dell'Ucraina ieri ha anche ...L'attacco missilistico del 6 settembre su un mercato della città di Kostiantynivka, nella regione del Donetsk, che ha causato almeno 16 morti, non sarebbe stato lanciato dai russi, ...