Prossimo turno Serie A 2023 2024

(Di martedì 19 settembre 2023) : date e partite in programma Laaprirà i battenti con la 5ª giornata di campionato che sarà l’inizio di una lunga stagione. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma deldel torneo. 5ª Giornata (22-24 settembre) Venerdì 22 settembre Ore 18.30, SALERNITANA-FROSINONE (DAZN)Ore 20.45, LECCE-GENOA (DAZN/SKY) Sabato 23 settembre Ore 15.00, MILAN-VERONA (DAZN)Ore 18.00, SASSUOLO-JUVENTUS (DAZN)Ore 20.45, LAZIO-MONZA (DAZN/SKY) Domenica 24 settembre Ore 12.30, EMPOLI-INTER (DAZN/SKY)Ore 15.00, ATALANTA-CAGLIARI (DAZN)Ore 15.00, UDINESE-FIORENTINA (DAZN)Ore 18.00, BOLOGNA-NAPOLI ...

Curiosità: Il Burraco, più raramente detto Buracco, è un gioco di carte della famiglia della Pinnacola, nato probabilmente in Uruguay intorno agli anni quaranta come variante della Canasta (dalla quale comunque si differenzia sensibilmente in regole e tattiche), diffusosi in Italia intorno agli anni ottanta. L'etimologia del nome è incerta: l'ipotesi più probabile è che derivi dal portoghese buraco ("buco"); Buraco è in effetti il nome di una versione del gioco diffusa in Brasile. Una versione nota come Burako è diffusa in Argentina ed è giocata con tessere da Rummikub.

