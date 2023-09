Proposte per la campagna elettorale? I bergamaschi possono avanzarle grazie a un questionario

Leggi su bergamonews

(Di martedì 19 settembre 2023) Bergamo. Un’indagine sulla percezione dei cittadini di Bergamo su tematiche che influiscono sulla qualità della vita, anche nella terza età, seguendo anche le indicazioni della Organizzazione Mondiale della Sanità. È quello che si avviano a fare le categorie dei Pensionati di CGIL, CISL, e UIL della Città di Bergamo, con il Coordinamento dei Centri di Tutte le Età presenti nei quartieri cittadini, il Comitato Bergamasco per la abolizione delle barriere architettoniche ed il Consiglio delle Donne del Comune di Bergamo. Lo strumento sarà unproposto a tutti gli abitanti della città, da cui i promotori si aspettano risposte concrete. L’obiettivo è quello di formularearticolate e complete che possano trovare spazio e ascolto nei programmi elettorali per le prossime elezioni comunali, in programma per la primavera del 2024. Il focus ...