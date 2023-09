Programmi TV di stasera | martedì 19 settembre 2023 Su Italia 1 il film ‘Greenland’

(Di martedì 19 settembre 2023) Greenland Rai1, ore 21.30: Morgane – Detective Geniale – Nuova Stagione Serie Tv. 3×01 – Simmetria Radiale: Sono passati sei mesi dall’appassionato bacio che concludeva la stagione precedente, ma Karadec non ha dato seguito alla loro relazione e Morgane, fortemente depressa, ha lasciato la polizia ed è tornata al suo lavoro di collaboratrice domestica. La sua grande passione però non l’ha mai abbandonata e così decide di investigare da sola su un caso. 3×02 – 18 Carati: Morgane viene arrestata con l’accusa di omicidio. Durante la sua detenzione, conosce alcune “colleghe” che l’aiuteranno a identificare il vero assassino. Rai2, ore 21.20: The Equalizer 2 – Senza Perdonodel 2018 di Antoine Fuqua, con Denzel Washington. Prodotto in USA. Trama: Robert McCall, in passato agente segreto, si guadagna da vivere facendo l’autista. Si trova costretto a rientrare in ...

Curiosità: Stasera Italia è un programma televisivo italiano di genere talk show, politico e rotocalco, in onda su Rete 4 dal 9 aprile 2018 dal lunedì al venerdì in access prime time (ad eccezione della prima edizione, in cui è andato in onda fino al sabato). Dal 9 aprile al 3 agosto 2018 era stato condotto dal lunedì al venerdì da Giuseppe Brindisi e Veronica Gentili e il sabato da Marcello Vinonuovo, dal 3 settembre 2018 al 16 giugno 2023 da Barbara Palombelli (sostituita da Giuseppe Brindisi e da Veronica Gentili dal 24 dicembre 2018 al 4 gennaio 2019, poi dal 23 dicembre dello stesso anno al 3 gennaio 2020, il 4 e il 5 marzo 2021 solo da quest'ultima, da Stefania Cavallaro dal 17 al 20 maggio 2022 e da Alessandra Viero dal 16 al 26 maggio 2023), mentre dal 4 settembre 2023 la conduzione è passata a Nicola Porro. Il programma è giunto alla settima edizione e viene trasmesso in diretta dallo studio 1 del Centro Safa Palatino di Roma.

Nulla che non si sia già visto in altri, dunque. E in particolare atutto è possibile , lo show di Stefano De Martino dal quale Fake Show sembra aver attinto a piene mani. Ma non ...Lo ha sostenuto,, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento ... Si deve operare per evitare l'affollamento delle classi, che penalizza idi studio e le ...

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi lunedì 18 settembre la Repubblica

Stasera in TV: film, serie e programmi di martedì 19 settembre Libero Magazine

Nella puntata del 19 settembre in onda su Retequattro i temi delle disuguaglianze sociali in Italia e il punto sulla guerra in Ucraina ...La UEFA Champions League è pronta a scendere in campo quest'oggi, martedì 19 settembre: ecco la partita trasmessa su Canale 5 ...