Presentazione del libro "Operazione Satellite" di Frediano Finucci (Paesi Edizioni)

(Di martedì 19 settembre 2023) Sono intervenuti: Eva Giovanni (giornalista Rai),Finicci (capo della redazione economia - esteri del Tg La7), Antonio Parenti (direttore della Rappresentanza della Commissione Europea in ...

Curiosità: La presentazione è il processo con il quale si presentano i contenuti di un argomento a un pubblico. Può veicolare testi, immagini, video e file audio e si può dividere in due tipi: presentazione multimediale (usata per presentare prodotti, progetti, ecc. mediante l'uso di strumenti multimediali) oppure slideshow, nel quale si mostrano prevalentemente immagini, spesso accompagnate da effetti o testi in sovraimpressione.

Sul digitale il report propone preliminari misure dell' impatto di automazione e dell'Intelligenza artificiale (IA) sul mercatolavoro e sulla gestione delle piccole imprese. Una...Registrazione videodibattito dal titolo "libro "Operazione Satellite" di Frediano Finucci (Paesi Edizioni)", registrato a Roma martedì 19 settembre 2023 alle 18:20. Dibattito ...

Presentazione del libro "L’estinzione della ruota" di Jacopo Zerbo VeneziaToday

Presentazione del libro di poesie “Non lascio più cadere le ciliegie" di Maurizio Cocco UdineToday

La partita Real Sociedad – Inter di Mercoledì 20 settembre 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la 1° giornata della fase a gironi della Chamions ...Arrivato nel pomeriggio di martedì il comunicato ufficiale dell’Empoli che informa del ritorno di Andreazzoli sulla panchina del Castellani in seguito all’esonero di Zanetti. È costata caro la ...