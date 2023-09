Preolimpico di Volley Femminile | l’Italia con la Thailandia per chiudere in cima la Pool C

(Di martedì 19 settembre 2023) Lodz – Torna in campo oggidi Coach Mazzanti. Le Azzurre delproseguono il Torneoa Lodz, in Polonia di qualificazione per strappare il pass per Parigi 2024. Questo pomeriggio alle 14,30affronterà laper la terza giornata dellaC. Arriva da una striscia positiva di vittorie la Nazionale di. Dopo aver conquistato punti preziosi con la Corea del Sud e con la Slovenia, l’obiettivo è ottenere a punteggio pieno il rush finale della competizione. Alla vigilia della gara hanno parlato Davide Mazzanti e Anna Danesi (feder.it) Davide Mazzanti – “Laarriva a questo appuntamento con un’arma in più rappresentata dal ritorno della loro ...

Curiosità: Davide Mazzanti (Fano, 15 ottobre 1976) è un allenatore di pallavolo italiano, commissario tecnico della nazionale italiana femminile.

Poi il, con le azzurre di Mazzanti che tornano in campo nel torneo. La lotta, con i Mondiali che mettono in palio anche preziose carte olimpiche in vista di Parigi 2024. Il ...Tutto pronto per Usa - Slovenia , partita della Pool C del torneodifemminile 2023 , che mette in palio le prime carte olimpiche per Parigi 2024. La compagine a stelle a strisce di Karch Kiraly torna in campo per conquistare un altro successo e ...

Preolimpico volley, Italia contro la Thailandia: orario e dove vederla Quotidiano Sportivo

Italia, esordio con Vittoria al Torneo Olimpico di pallavolo: batte la Corea del Sud · Data e Orari prossima Partita ... Olympics

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amiche ed amici di OA Sport, buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE di Italia-Thailandia, match valido per il Torneo Preolimpico di volley femminile! Dopo ...Dopo due vittorie in altrettante partite, la Nazionale Italia di volley femminile affronterà la Thailandia nel terzo match valido per il Torneo Preolimpico 2023. Se Corea del Sud e Slovenia non spaven ...