Prenatal lancia “Generazione G” a sostegno della natalità

(Di martedì 19 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Rire la, supportare i nuovi genitori, aiutare le famiglie:G (Genitori) un progetto che prevede una raccolta fondi volta ad affrontare una delle sfide più urgenti che l'Italia sta vivendo, quellade. Lo fa in occasione del suo sessantesimo anniversario: “per questo importante anniversario Prènatal ha deciso di assumere un ruolo attivo che possa generare sensibilizzazione corale su questo tema, con un impatto immediato e benefici tangibili sulle famiglie su tutto il territorio italiano” ha spiegato Alberto Rivolta, ceo di Prènatal “con un approccio di welfare di prossimità. Per raggiungere questo obiettivo credo sia fondamentale fare sistema tra istituzioni e imprese, ...

Curiosità: Artsana Group è un'azienda italiana nata nel 1946, su iniziativa di Pietro Catelli, come distributore di siringhe. Attiva da sempre nella distribuzione di prodotti sanitari e per l'infanzia con i marchi Chicco e poi Control, dall'aprile 2016 è controllata per il 60% dal fondo di private equity Investindustrial di Andrea Bonomi.

