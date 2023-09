Portiamo la qualità fuori dai confini Al via la Giornata europea delle eccelenze italiane

Curiosità: Le Schutzstaffel o SS (pronuncia /'tstafl/ ; letteralmente «squadre di protezione» o «squadre di salvaguardia»), erano un'organizzazione paramilitare del Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori (NSDAP) create nella Germania nazista che, con lo scoppio della seconda guerra mondiale, cominciarono ad operare in tutta l'Europa occupata dai tedeschi per la creazione del piano tedesco Generalplan Ost e per la realizzazione del progetto Lebensborn.

