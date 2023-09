Porta Nolana | sorpresa con 100 g di droga | arresta una 31enne

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 19 settembre 2023)con 100 g di. Presso l’abitazione della donna gli agenti hanno rinvenuto anche 37 documenti e 650 euro A seguito di un’attività di indagine finalizzata alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti messo in atto sul perimetro esterno della Stazione FS di Napoli Centrale, domenica mattina, i poliziotti del Compartimento Polizia Ferroviaria Campania, dopo un mirato servizio di osservazione hanno proceduto all’arresto per spaccio e ricettazione di una napoletanapluripregiudicata. In particolare, i poliziotti della Squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale, dopo aver notato nei giorni precedenti un andirivieni di soggetti che dalla Stazione di Napoli si dirigeva nei pressi della stazione di, si sono ...