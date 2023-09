Pordenone | maxi-rissa con spari | quattro persone ferite | una è grave

(Di martedì 19 settembre 2023) Almenosono rimaste, una delle quali in modo, in unache ha visto coinvolte oltre 10a Villanova di Prata, in provincia di. Si tratterebbe di cittadini stranieri, probabilmente indiani. Secondo quanto riporta la stampa locale, la persona ferita piùmente è stata raggiunta da uno o più colpi di arma da fuoco. È stata portata all'ospedale di Udine, conal torace e a una gamba. Altri tre sono invece all'ospedale di, forse colpiti da coltellate.

Un uomo sarebbe stato raggiunto da colpi al torace e a una gamba: è stato trasportato alll'ospedale di Udine. Altre persone, probabilmente di origine indiana, sono state accoltellate ...Maxi rissa in provincia di Pordenone nella tarda serata di ieri. Una decina i partecipanti, diversi i feriti due in condizioni gravi.