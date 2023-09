Pordenone | maxi rissa con oltre 50 persone coinvolte | 4 feriti

(Di martedì 19 settembre 2023) Leggi Anche Portogruaro (Venezia), trovato in strada con trauma alla testa: muore a 18 mesi Leggi Anche Ferrara, cerca vendetta per il figliastro ma viene ferito a morte in un bar: fermati il titolare ...

Curiosità: Claudio Morra (Savigliano, 22 gennaio 1995) è un calciatore italiano, attaccante del Rimini.

... avvenuti nei mesi scorsi, e dopo un sit - in con sciopero della fame, nella notte tra il 5 e il 6 settembre a Pasiano () furono bruciate due auto di proprietà di persone coinvolte nella ...Altri tre sono invece all'ospedale di, forse colpiti da coltellate. GIà altri episodi di violenza in quell'area Sul posto, nella zona di via Saba, sono intervenuti carabinieri, polizia, ...

Pordenone, maxi-rissa con spari: quattro persone ferite, una è grave Sky Tg24

Maxi-rissa con spari tra stranieri in provincia di Pordenone, un ferito grave Corriere della Sera

Maxi-rissa tra stranieri con almeno due feriti, di cui uno grave, a Villanova di Prata, in provincia di Pordenone. Lo scontro, si ipotizza tra gruppi di… Leggi ...A Pordenone almeno quattro persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave, in una rissa in cui sono rimaste coinvolte oltre dieci persone. Si tratterebbe di cittadini stranieri, probabilme ...