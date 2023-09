(Di martedì 19 settembre 2023) Castrazione chimica per gli stupratori, imputabilità per i 12 anni, più e non meno intercettazioni: la vera spina nel fianco del ministro Nordio è lei. Il garantismo è un ricordo di quando esercitava la professione da avvocato

Curiosità: L'espressione populismo penale designa la tendenza a riformare il diritto e la procedura penale in senso illiberale e antigarantista al fine di raccogliere il consenso dell'elettorato, senza riguardo per l'idoneità delle misure adottate a ridurre il crimine e a promuovere la giustizia.

Emettere decreti motivati solo da esigenze di, senza analizzare le conseguenze reali per ... compresa l'esecuzioneesterna, per il recupero il reinserimento ed il controllo dei ...Chiacchierata con il Guardasigilli Pene che aumentano, garanzie che saltano, riforme che slittano,che trionfa: ma che ci fa un ministro garantista in un governo non garantista ...

Populismo penale. Giulia Bongiorno, la giustiziera L'HuffPost

Il governo Meloni è l'apoteosi del populismo penale Rolling Stone Italia

Castrazione chimica per gli stupratori, imputabilità per i 12 anni, più e non meno intercettazioni: la vera spina nel fianco del ministro Nordio è lei. Il ...Sono ormai decenni che uno dei più grandi giuristi che la sorte ha fatto nascere italiano, Luigi Ferrajoli, predica, inascoltato, un principio che genera e ha generato non poche difficoltà nella appli ...