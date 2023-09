Ponte della Ferriera | continua la messa in sicurezza | corsia pedonale chiusa

(Di martedì 19 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutono a grandi falcate i lavori di restauro e riqualificazione del ““. Secondo la road map dovrebbero durare circa otto mesi (leggi qui) Nei giorni scorsi gli operai hanno raggiunto la parte superiore, delineando il passaggio. Di qui a breve si passerà all’istallazione delle barriere per evitare gesti estremi. Ad oggi i disagi da registrare riguardano solo i pedoni ma ben presto potrebbero riguardare anche gli automobilisti. Il restringimentocarreggiata potrebbe comportare l’utilizzo del senso unico alternato. Ad oggi le due corsie di marcia, anche se più strette sono rimaste percorribili in entrambi i sensi. Gli operai lavoreranno su entrambi i fronti per evitare altri problemi. E’ chiaro che da parte dell’ente ...

Curiosità: Un ponte è un'infrastruttura (o opera), tipica dell'ingegneria civile, utilizzata per superare un ostacolo, naturale o artificiale, che si interpone alla continuità di una via di comunicazione. Avremo dei ponti propriamente detti se l'ostacolo è rappresentato da un corso d'acqua, dei viadotti se l'ostacolo è una vallata (discontinuità orografica), dei cavalcavia se l'ostacolo è rappresentato da un'altra via di comunicazione dello stesso tipo di quella attraversante.

... ma la vigilanzaGendarmerie è stata potenziata anche sui treni (sulle linee Ventimiglia - Nizza, Ventimiglia - Cuneo e Breil - Nizza) e aSan Ludovico, dove sono iniziati i lavori di ...Lo riferisce il Mit, spiegando che si tratta di Alberto Prestininzi (Coordinatore), ordinario di IngegneriaTerra presso l'Università di Roma 'La Sapienza', con specializzazione in geologia; ...

Ponte della Ferriera, via ai lavori di riqualificazione e messa in sicurezza AvellinoToday

PADOVA | PONTE DELLA SPECOLA VERRA’ SMONTATO AD OTTOBRE: I LAVORI DUREANNO UN ANNO E MEZZO TELENORDEST

Alberto Prestininzi, professore ordinario di Ingegneria, sarà nominato coordinatore del comitato tecnico scientifico per la costruzione del Ponte ...VELLETRI (cronaca) - L'uomo portato al pronto soccorso del Colombo ilmamilio.it Investimento di un pedone in pieno centro ieri intorno alle 12.30 a Velletri. Sul posto sono intervenuti i C ...