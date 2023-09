Pnrr | via libera del Consiglio Ue alla revisione della quarta rata

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 19 settembre 2023)fine il viaè arrivato nei tempi sperati, nonostante i ritardi italiani. IlUe ha dato l’ok alle modifiche apportate dall’Italia agli obiettivi per la richiestadel. In particolare è stato dato il viaal piano modificato dell’Italia che riguarda 10 misure, tra cui “gli incentivi per l’efficienza energetica nell’ambito del cosiddetto Superbonus, l’aumento delle strutture per l’infanzia, lo sviluppo dell’industria spaziale e cinematografica e il trasporto sostenibile”. ViadelA comunicare l’okdelè stato lo stesso ...