Pnrr | Calandrini Fdi | ' ok alla quarta rata | un ottimo risultato del governo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 settembre 2023) Roma, 19 set. (Adnkronos) - "IlMeloni ottiene un'altra importante vittoria: l'ok del Consiglio Ue alle modifiche delladel. L'aveva spiegato Giorgia Meloni che a ogni step ci sarebbero state polemiche e previsioni catastrofiche da parte dell'opposizione. Invece ilcontinua a lavorare per rendere ilmigliore e attuabile per utilizzare tutte le risorse destinate all'Italia. L'azione delè efficace e continuerà su questa strada per raggiungere sempre nuovi obiettivi. Non solo l'Italia è di nuovo protagonista in Europa, ma l'Europa si fida di questotrovando punti di contatto non soltanto sulla gestione delle risorse del, ma anche per altre questioni come quella migratoria. ...