Pm | “Archiviare Cappato su 2 casi di suicidio assistito”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 19 settembre 2023) MILANO – Mentre manca ancora una legge sul fine vita, la Procura di Milano, con una “interpretazione” piu’ estensiva dell’ormai nota sentenza della Consulta del 2019 sul caso dj Fabo, allarga ancora di piu’ la possibilita’ del, chiedendo l’archiviazione per Marco(foto) su 2di cui il tesoriere dell’associazione Coscioni si era reso protagonista. Secondo la magistratura meneghina, infatti, il malato terminale puo’ scegliere di essere aiutato a morire anche se non e’ attaccato a macchine che lo tengono in vita, qualora questo tipo di trattamento rappresenti solo “accanimento terapeutico”. E chi gli da’ supporto, secondo i pm, non e’ punibile. L'articolo L'Opinionista.