Pioli? Spero proprio di no | Arrigo Sacchi asfalta il mister del Milan

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 settembre 2023) “Se Stefanoè in confusione?di no, però di certo ha sbagliato partita (il k.o. per 5-1 contro l'Inter, ndr). Bisogna che lui sia il primo a essere convinto delle cose che fa e poi trasmetta questa convinzione ai giocatori”. Firmato, che a La Gazzetta dello Sport dice la sua sulla brutta sconfitta dei rossoneri nel derby di sabato contro i nerazzurri. Sabato “giocando in quel modo, l'allenatore non ha dato certezze alla squadra — le parole ancora dialla Rosea — Il, se vuole avere successo, dev'essere un collettivo nel quale tutti partecipano alla fase offensiva e difensiva. Chi è d'accordo con, bene. E chi non è d'accordo sta fuori".: “Inter vinto di compattezza ...