Pioli | «Leao? Io lì spaccavo la porta»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 19 settembre 2023) Stefano, tecnico del Milan, è presente in conferenza stampa dopo Milan-Newcastle. Ti aspettavi questo Newcastle? “Li conosciamo bene. Di solito sono molto aggressivi. Probabilmente abbiamo tolto un po’ di pressione muovendo bene palla e facendoli muovere. Abbiamo condotto la partita per quello che volevamo. Sono gare che dovresti vincere, ma non siamo riusciti a finalizzare bene le situazioni che potevamo sfruttare diversamente”. Come sta Loftus-Cheek? “Maignan dice che ha sentito qualcosa di piccolo, mentre Ruben ha detto di avere solamente crampi, infatti lo stavo cambiando…” Cosa è successo nella testa di? “Rafa piace agli amanti del calcio perché tenta delle cose che non sono normali per altri giocatori. Fa delle cose che a lui riescono ad altre no. Chiaro che io lìla. Mi dispiace per i ...