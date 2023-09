(Di martedì 19 settembre 2023) La nota di Palazzo Vecchio: "Era stato sottoposto ad analisi visiva e strumentale". L'assessore Giorgio: "Il rischio zero non esiste"

Curiosità: Don Giuseppe Puglisi, detto Pino (Palermo, 15 settembre 1937 – Palermo, 15 settembre 1993), è stato un presbitero e educatore italiano, ucciso da Cosa nostra nel giorno del suo 56º compleanno a causa del suo costante impegno evangelico e sociale.

La nota di Palazzo Vecchio: "Era stato sottoposto ad analisi visiva e strumentale". L'assessore Giorgio: "Il rischio zero non esiste"Stanotte intorno alle ore 1 èunin piazza dei Ciompi. La caduta non ha provocato danni. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, Polizia municipale e personale della Direzione ambiente. Ilera di grandi ...

Pino caduto in piazza dei Ciompi: “Controllato a giugno, era sano” LA NAZIONE

Pino caduto nella notte in piazza dei Ciompi, nessun ferito Nove da Firenze

La nota di Palazzo Vecchio: “Era stato sottoposto ad analisi visiva e strumentale”. L’assessore Giorgio: “Il rischio zero non esiste” ...Stanotte intorno alle ore 1 è caduto un pino in piazza dei Ciompi. La caduta non ha provocato danni. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, Polizia municipale e personale della Direzione ...