(Di martedì 19 settembre 2023) Il comico e influencer esordisce con il romanzo Niente di che, una guida ironica per i suoi coetanei: «Noi trentenni parliamo continuamente della nostra età: è una richiesta d'aiuto mascherata»

Curiosità: Alessandro Giulio Tiberi (Roma, 28 giugno 1977) è un attore e doppiatore italiano.

Pierluca Mariti (@piuttosto_che): «I 30 anni, che fatica: è il momento in cui si sceglie davvero» Vanity Fair Italia

Torna "SuperCali": l'unico festival italiano che unisce la passione ... L'Informatore Vigevanese

SuperCali Festival a Vigevano: al Castello Sforzesco la quarta edizione per l’unico festival italiano che unisce la passione per i libri all’arte cinematografica.Ritorna questo weekend al castello Sforzesco di Vigevano il Festival SuperCali, che unisce la passione per i libri a quella dell’arte cinematografica con ospiti d’eccellenza. Si parte domani sera con ...