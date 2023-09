Curiosità: L'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio, meglio conosciuta come OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries), fondata nel 1960, comprende tredici Paesi che si sono associati, formando un cartello economico, per negoziare con le compagnie petrolifere aspetti riguardanti alla produzione di petrolio, prezzi e concessioni. La sede dell'OPEC, dapprima stabilita a Ginevra, a partire dal 1º settembre 1965 è stata trasferita a Vienna.

Quotazioni delin rialzo questa mattina. Il greggio Wti guadagna più dell'1% (1,06%) a 92,45 dollari al barile. Il Brent sale dello 0,58% e sfiora quota 95 dollari a 94,98 dollari. . 19 settembre 2023Scivola Trade Desk , con unsvantaggio del 3,20%. Tra le variabili macroeconomiche di maggior ... 1,44 Mln unità) Mercoledì 20/09/2023 16:30 USA : Scorte, settimanale (preced. 3,95 Mln ...

Petrolio in netto rialzo, Wti a 92,45 dollari al barile - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Petrolio in netto rialzo, Wti a 92,45 dollari al barile La Prealpina

Il prezzo del petrolio è in rialzo questa mattina: il Wti guadagna più dell'1%, mentre il Brent sale dello 0,58%. Il greggio Wti è a 92,45 dollari al barile, mentre il Brent sfiora quota 95 dollari a ...Quotazioni del petrolio in rialzo questa mattina. Il greggio Wti guadagna più dell'1% (1,06%) a 92,45 dollari al barile. Il Brent sale dello 0,58% e sfiora quota 95 dollari a 94,98 dollari. (ANSA). (A ...