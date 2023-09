(Di martedì 19 settembre 2023) Il capoa diplomaziaa Repubblica popolare cinese, Wang Yi, non sarà a New York in questi giorni. Non sarà lui a rappresentare il governo cinese in unae Assemblee generali’Onu più... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Curiosità: Pechino ( AFI : /pe'kino/; in cinese S, BeijingP, letteralmente "capitale del nord", /peiti/ ) è la capitale della Cina e della municipalità omonima, è la terza città più popolosa della Cina e l'undicesima al Mondo con i suoi 19 340 000 ab. (dopo Chongqing e Shanghai per la Cina e dopo Chongqing, Shanghai e Delhi per il mondo) ed è la seconda città più estesa del mondo per superficie con i suoi 16808 km². Inoltre, è la capitale di stato più popolosa al mondo. La sua area metropolitana raggiunge i 29 milioni di abitanti. L'intera municipalità ha dimensioni pari a poco più della metà del Belgio avendone però più del doppio degli abitanti. Confina esclusivamente con la provincia dell'Hebei e a sud-est con la municipalità di Tientsin.

Non sarà lui a rappresentare il governo cinese in una delle Assemblee generali dell'Onu più importanti degli ultimi anni,già impegnato nell'ennesima visita a Mosca, quattro giorni di '...... solo la Russia ha il potere e la responsabilità di farlo e ora sbarra il cammino della pace... per poi passare ai difficili rapporti con. " Quando parliamo di Cina voglio essere chiaro ...

