“Perché ho scelto di avere un cane e non un bambino” Le parole della scrittrice francese Hélène Gateau | “Ho deciso a 40 anni | quando ancora si pone la questione figli”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 settembre 2023) Può una famiglia essere costruita ‘attorno’ a un? Se lo chiede, 42enneche ha pubblicato da qualche giorno (lo scorso 13 settembre) in Francia “Pourquoi j’ai choisi d’avoir un chien (et pas un enfant)” –hodiun(e non un) – un libro nel quale racconta la sua storia, anzi la sua scelta.ha rilasciato interviste a diverse testate francesiil tema fa discutere Oltralpe e anche qui, dove la ministra per le Pari opportunità e la famiglia non più tardi dello scorso giugno ha elargito una mini seduta psicanalitica non richiesta: “Io sono animalista, amo moltissimo cani e gatti, peròmi capita di portare il ...