Per una Nuova Destra | errori da evitare e principi comuni

(Di martedì 19 settembre 2023) La dicotomia “-sinistra” sembra non godere più di buona stampa. Sempre più commentatori si accodano alla lunga fila di opinion maker che denunciano l’obsolescenza di una tassonomia che, a loro modo di vedere, non è riuscita a stare al passo coi tempi. Ma è davvero così?e sinistra oggi La mia risposta è, categoricamente, no. Certamente non ha più senso ricorrere al dualismo-sinistra avendo in mente i contenuti che a tali categorie politiche si attribuivano al tempo della Rivoluzione francese o, per spostarci un po’ più “in qua”, nel Secondo Dopoguerra. E tuttavia sarebbe sbagliato pensare a queste categorie come monadi immutabili, essenze che non risentono del passare del tempo. Non ha senso, oggi, schierarsi a favore o contro i poteri assoluti del monarca, per intenderci, ma ha tutto il senso del mondo ...