“Per il rinnovo della patente servirà l’esame” | la bufala è virale | il ministero costretto alla smentita

(Di martedì 19 settembre 2023) “Alcune notizie sule l’obbligo di relativi esami sono destituite da ogni fondamento e riprendono un pesce d’aprile diffuso mesi fa. Ovviamente tutte le testate che hanno ripreso la fake news ne risponderanno nelle sedi opportune”. Così fonti deldelle Infrastrutture, sottolineando inoltre come “le nuove regole sulla sicurezza stradale mirano a semplificare la vita dei cittadini coniugando rispetto delle regole e prevenzione, e saranno soggette aldel Parlamento”. Salvini: “Pugno duro per chi è positivo al test antidroga” Il ministro Matteo Salvini ha già annunciato che col CodiceStrada vigente «è difficile ritirare laa chi risulta positivo al test antidroga. Non basta essere positivo, bisogna dimostrare che sei ...

Il codice della strada 2023 prevede l'obbligo di ripetere l'esame per il rinnovo della patente di guida Tutto falso. "Alcune notizie sui rinnovi di patente e l'obbligo di relativi esami sono destituite da ogni fondamento e riprendono un pesce d'aprile diffuso mesi ...

La notizia, falsamente circolata, della ripetizione dell'esame a ogni rinnovo, non diventerà legge. Gli automobilisti possono rilassarsi.