Per i bookie Inter padrona della zona Champions | Lukaku lancia la Roma all’inseguimento di Milan e Juve

Curiosità: Un e-book (anche ebook, eBook), oppure libro elettronico o libro digitale, è un libro in formato digitale, apribile mediante computer e dispositivi mobili (come smartphone, tablet PC). La sua nascita è contemporanea alla comparsa dei lettori di ebook, apparecchi dedicati alla sua lettura.

... uniti al pesante 7 - 0 subito in casa della Roma non fanno dormire sogni tranquilli ai tifosi dell' Empoli, ultima della classe e prima in quotala possibile retrocessione in Serie B. Si gioca ...Chance di rete ancheThuram, eroe del derby di sabato: una sua marcatura è vista a 3,25, mentre la doppietta paga 15 volte la posta.

Calcio: Champions, per bookie Inter favorita contro la Real Sociedad La Gazzetta del Mezzogiorno

Balzo dell'Inter nelle quote scudetto e ora per i bookie si apre la ... Calciomercato.com

ROMA – Primo appuntamento europeo per il Napoli, chiamato a dimenticare le difficoltà di inizio campionato e a rilanciarsi nella competizione più importante d’Europa. I bookmaker rimangono ottimisti p ...Roma, 19 set. - (Adnkronos) - Da Istanbul a San Sebastiàn. Tre mesi e qualche giorno dopo la sconfitta in finale, si apre un nuovo capitolo in Champions League per l'Inter, finalista in carica e ...