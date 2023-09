Pensioni scuola | le domande sono disponibili su Polis Istanze online Guide Ministero

(Di martedì 19 settembre 2023)ledel personale dellaper andare in pensione dal 1° settembre 2024. Lecompilabili sufino al 23 ottobre 2023 e fino al 28 febbraio 2024 per i dirigenti scolastici, così come indicato dalla nota ministeriale n. 54257 del 18 settembre 2023. L'articolo .

Curiosità: Con baby pensioni o pensioni baby sono indicate quelle pensioni erogate dallo Stato italiano a lavoratori del settore pubblico che hanno versato i contributi previdenziali per pochi anni, o che hanno avuto la possibilità di ritirarsi dal lavoro con età inferiore ai 40-50 anni.

Come abbiamo già anticipato, è fissato al 23 ottobre prossimo il termine ultimo di presentazione delle domande di cessazione dal servizio dal 1° settembre 2023 per il personale docente, educativo, ATA ...