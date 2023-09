Pensioni | Ape sociale agevolata per le donne? Ecco l’ipotesi al vaglio del governo

(Di martedì 19 settembre 2023) L'ipotesi di un rinnovato Apededicato alleguadagna sempre più terreno nella discussione sulla prossima legge di Bilancio. A fronte delle ristrettezze economiche, l'esecutivo sta considerando misure flessibili in ambitostico, soprattutto per le. L'articolo .

Curiosità: L'Anticipo PEnsionistico (in acronimo APE) è un anticipo finanziario a garanzia pensionistica.

L'ipotesi al vaglio prevede la possibilità di ricevere l'indennità di accompagnamento verso la pensione a partire dai 61/62 anni invece dei 63 previsti attualmente. Inoltre, si valuta l'introduzione ...Il sussidio che viene erogato fino all'accesso alla pensione di vecchiaia comunque non può superare i 1.500 euro lordi al mese non rivalutabili

