Pensione anticipata donne nel 2024 | news

Leggi su tenacemente

(Di martedì 19 settembre 2023)nelOpzione Donna: modifiche previste per il pensionamento neldal governo di Giorgia Meloni.. Cara lettrice, caro lettore, siamo qui per tenerti aggiornato sulle ultime novità riguardanti l’Opzione Donna e le prospettive per il. Molto probabilmente, l’anticipo pensionistico per le lavoratrici sarà esteso anche nel L'articolo proviene da Tenacemente.