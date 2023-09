Pensione a 61 anni con l' Ape sociale agevolata | come funziona la nuova ipotesi di riforma del governo

Curiosità: La pensione è una obbligazione che consiste in una rendita vitalizia o temporanea corrisposta a una persona fisica in base a un rapporto giuridico con l'ente o la società che è obbligata a corrisponderla per la tutela del rischio di longevità o di altri rischi (invalidità, inabilità, superstiti, indiretta).

... si starebbe pensando a prorogare forme di uscita anticipata già in vigore come quota 103 e opzione donna, ma ripristinando i vecchi requisiti, vale a dire possibilità di andare ina 58...

Sarà un ottobre più ricco per i pensionati italiani, grazie agli ultimi conguagli degli arretrati e a un leggero aumento degli importi che interesserà molti cittadini.Tra le ipotesi di modifica del sistema previdenziale con la legge di Bilancio spunta l'Ape sociale agevolata per le donne con la possibilità di ricevere l'indennità ...