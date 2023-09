Pedro Alonso è di nuovo “Berlino” nello spinoff di “Casa di carta” | cosa svela il trailer

(Di martedì 19 settembre 2023) Ah la gioventù! Quanto erano belli i tempi in cui una giornata di lavoro ti faceva guadagnare milioni. È un Berlino in versione poeta romantico quello che troviamo nelle prime immagini di Berlino. Lo– definito «più frizzante e leggero» dell’iconica serie La Casa di Carta. Incentrata sul furbissimo ladro. Netflix ha diffuso un breveper annunciare che è arrivato il momento. Il 29 dicembre arriveranno sulla piattaforma gli 8 episodi che raccontano il lato inedito di uno dei personaggi più amati della serie spagnola. Interpretato, ancora una volta, da. La nuova banda di Berlino Andrés de Fonollosa, questo il vero nome di Berlino, ha una squadra tutta nuova. O meglio, una delle sua vecchie ...

Curiosità: Pedro Alonso, all'anagrafe Pedro González Alonso (Vigo, 21 giugno 1971) è un attore e scrittore spagnolo.

