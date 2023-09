Pechino Express 2023 | oggi 19 settembre in onda terza puntata su TV8

(Di martedì 19 settembre 2023) Si riparte dalla città Hampi. Arriva una nuova eliminazione Inmartedì 19su TV8 ladi– La via delle Indie che riprende dalla città Hampi. I viaggiatori non perdono tempo e si mettono subito alla ricerca di un tuk tuk per raggiungere il tempio del Dio Hanuman. Qui li attende la prima sfida: utilizzare il coracle, un’antica imbarcazione indiana, per attraversare il fiume e raggiungere l’altra sp. Una volta arrivati, dovranno recuperare un cesto contenente cocchi e fiori profumati necessari per eseguire un rito finalizzato alla divinazione di Hanuman. Concluso il rito, le coppie in vantaggio sono le Attiviste e gli #Italoamericani, che si sfidano in una emozionante gara a ...

Curiosità: Pechino Express è un reality show italiano in onda dal 2012 al 2020 su Rai 2 e dal 2022 su Sky Uno, in streaming su Now ed in replica su TV8, adattamento del format belga-olandese Peking Express creato da Ludo Poppe.

Si riparte dalla città Hampi. Arriva una nuova eliminazione In onda oggi martedì 19 settembre su TV8 la terza puntata di2023 - La via delle Indie che riprende dalla città Hampi. I viaggiatori non perdono tempo e si mettono subito alla ricerca di un tuk tuk per raggiungere il tempio del Dio Hanuman. Qui ...

