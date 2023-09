Paura per due giovani alpinisti aretini soccorsi sul Gran Sasso

Leggi su lortica

(Di martedì 19 settembre 2023) Duedi Arezzo sono statidai tecnici del Cnsas sulla via Chiaraviglio, sul. I duesono caduti per una ventina di metri mentre si trovavano in parete sul Corno Piccolo, una volta raggiunti dai soccorritori, sono stati verricellati e accompagnati al piazzale del Prati di Tivo, per uno deiè stato necessario il trasferimento in ambulanza, all’ospedale Mazzini di Teramo. I due erano in discesa dalla parete est e mentre effettuavano il pasaggio dalla ferrata Danesi alla via Chiaraviglio, uno è stato travolto da un masso mentre era in parete ed è scivolato a valle per circa una ventina di metri, finendo in un canale, dove è stato raggiunto dai soccorritori e prelevato assieme all’amico. Il forte vento con l’approssimarsi del buio hanno fatti ...